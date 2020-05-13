女星張柏芝曾與謝霆鋒有一段婚姻，然兩人於2011年離婚，張柏芝帶著兩個兒子生活，感情世界成謎，而2018年底她被爆秘密產子，張柏芝隨後認了生第三胎「小王子」，然始終沒公佈孩子生父是誰，昨(5/12)張柏芝幫二兒子Quintus慶生，母子4人合照曝光，小兒子髮色引發關注，網友依此推斷出孩子的爸是誰。

張柏芝曝母子同框照，小兒子髮色洩露生父身分的線索。(取材自張柏芝微博)

張柏芝才剛分享母親節帶兒子們去玩卡丁車的溫馨影片，隨即迎接二兒子Quintus的12歲生日，她昨天在微博貼出慶生照，身旁站著老大Lucas跟Quintus，手上則抱了老三，只見Lucas爆風抽高，如今跟媽媽差不多身高，加上濃眉大眼，非常帥氣，而二兒子也遺傳爸媽高顏質，但更像媽媽，跟張柏芝猶如一個模子刻出來。

至於被她抱在懷中的小王子，則照慣例沒露臉，如今長大一些的他，頭髮變長，有著西方人才有的小天使捲度，連髮色都是東方人罕見的亮麗蜜糖棕，比嬰兒時期的髮色淡了不少，活脫脫是混血兒的模樣，網友馬上聯想到孩子出生時，被瘋傳的張柏芝緋聞對象Leo，他是一名英國籍工程師，之前就曾多次現身張柏芝的IG中，但她不認跟Leo是戀愛關係，只說是多年朋友，私下很熟。

(中時電子報)