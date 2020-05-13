HMD Global宣布Nokia 5.3將於5月25日正式在台上市。新機擁有金屬機身與流線外型設計，配置了20：9顯示比例、水滴瀏海造型的6.55吋超大螢幕，長達兩天的電池續航，搭載高通新一代高效能S665處理器，與6GB記憶體與64GB的儲存空間；主相機採用四鏡頭設計，共有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色，單機建議售價NT$ 5,990。

Nokia 5.3延續一脈相承的北歐工藝與簡約風格，以金屬感的流線外型、均勻配重的機身設計，更配備超越以往的6.55 吋HD+解析度 20：9超大螢幕，讓使用者不僅擁有絕佳手感，更得以體驗無極限的視覺饗宴。此外，Nokia 5.3配備4000 mAh 的長效大電池，搭配高通新一代高效能S665處理器及最新Android 10 AI調節省電功能，享有連續兩天不斷電的超強續航力。

針對喜愛於IG與社群平台分享生活的社群高黏著一族，Nokia 5.3搭載四鏡頭，提供高品質攝影功能，內建AI 相機模式讓消費者能夠靈活運用，其中夜景模式可在低光源環境中拍出清晰照片，亦可搭配廣角鏡頭，輕鬆捕捉百萬夜景；人像模式更可發揮智能補光、柔膚效果，拍出絕美IG照，絕對是小資族用平實價格也能輕鬆擁有的四鏡頭手機選擇！其中，1,300 萬畫素的主鏡頭支援相位自動對焦，即使在低光源環境之下，也能精準對焦。主鏡頭搭配可協助偵測景深的 200 萬畫素輔助鏡頭，營造豐富且自然的景深層次；此外，搭配配置的500萬畫素超廣角鏡頭和200萬畫素微距鏡頭，可應付各種日常拍照情境；對於喜愛自拍的使用者，Nokia 5.3搭載800 萬畫素前置鏡頭，效果出色。

新冠肺炎疫情漸趨穩定，國人因時刻關注疫情動態而緊繃的心情也稍得舒緩，感謝全台消費者的共同努力，Nokia祭出新機感恩回饋，凡於5/15至5/22止至各大電商平台及全台聯強經銷門市，預購Nokia 5.3即贈送限量64G 記憶卡，讓消費者可放心拍攝日常美照、影片，再也不擔心記憶體不足！

Nokia 5.3共有霧影黑、暗夜藍、迷幻金三色，單機建議售價NT$ 5,990。霧影黑將於5/15至5/22止在全台Nokia體驗櫃、聯強經銷門市、和各大電商平台等搶先開放預購！Nokia 5.3霧影黑將於5/25正式開賣，暗夜藍、迷幻金亦會陸續上市。

(科技)