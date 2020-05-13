法務部長蔡清祥致贈紀念品給高雄志工黃惠英(右)。(陳志賢攝)

法務部廉政署為推動廉政紮根工作，招攬志工成立廉政志工隊，成果斐然，廉政署13日特別邀請屏東排灣族志工高莉莉、高雄志工黃惠英北上現身說法，高莉莉說到她穿上廉政志工背心時感到非常光榮，並哽咽說想到父親如果還在世，穿上這件背心一定很高興。

法務部長蔡清祥表示，廉政工作是靠政府、民眾一同努力，廉政、正直的概念，也是要從小開始培養，他感謝這些年廉政志工在各地從事廉政紮根的工作。

廉政署表示，為落實聯合國反貪腐公約，促進社會參與以提高公眾反貪腐意識精神，2011年9月訂定「法務部廉政署推展廉政志（義）工業務實施計畫」，透過各機關政風機構積極倡導和鼓勵民眾投入廉政志願服務工作，發揚公民參與精神，帶動廉潔社會風氣。

截至今年元月止，全國共成立廉政志（義）工隊31隊，參與之志（義）工計1585人；其主要的服務內容包括「廉政宣導」、「全民督工」、「廉政訪查」、「行政透明措施檢視」及「廉潔誠信教育」，尤其在第一線協助各機關辦理各類反貪活動宣導，成為廉政署推動廉政工作及擴大社會參與的莫大助力。

廉政署13日特別邀請高莉莉、黃惠英2名志工北上現身說法，法務部長蔡清祥特別頒贈紀念品外，2名志工也分別回贈親手製作的造型氣球及原住民族服飾。另高莉莉也帶領大家以排灣族語說出「廉潔」與「正直」，展現廉政志工深入偏鄉、原民部落推動廉政宣導的努力成果。b

(中時 )