根據內政部統計，2019年全國酒駕交通事故死亡人數有149人，創下歷年新高，酒駕零容忍是社會共識，為強化酒駕再犯班課程，中壢監理站特別將道安講習移師殯儀館舉行，以實境體驗方式，讓學員感受生命可貴，期許降低酒駕行為。

中壢監理站13日與桃園市殯葬管理所、交通局、交通警察大隊跨機關合作辦理課程，除有道路交通安全相關法令宣導外，更特別安排殯葬所講師講授生命教育，並導覽殯葬所流程設施。

學員實際走進入殮室、停柩間及解剖室，之後再到火化場、家屬休息區、撿骨室等空間，實際體會人過世後火化過程並撿骨裝罐情境，見證死亡最後旅程。透過講師解說，進而體認生命可貴，呼籲不再心存僥倖切勿再次酒駕，以免成為社會不定時引爆的炸彈。

新竹區監理所所長黃萬益表示，自108年7月1日起對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元並吊扣駕照加倍，在5年內第2次酒駕者，機車駕駛人可罰9萬元、汽車可罰12萬元，之後再繼續累犯者，將按前次罰鍰持續累加。

酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、酒駕拒測提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元；而新增的同車連坐懲罰條例，只要是年滿18歲以上的乘客，若明知駕駛酒駕，卻未阻止其駕駛，可對其開罰600元到3,000元，不過年滿70歲以上、心智障礙者、運輸業乘客則不在此限。

(中時 )