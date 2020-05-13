高雄市長韓國瑜罷免投票在即，小燈泡媽媽、時力立委王婉諭因表態支持罷免韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希發文批評，「踩著女兒頭顱往上竄」。對此，國民黨主席江啟臣在臉書直言「絕對無法令人認同」；國民黨文傳會主委王育敏也表示，反對此類言論，要求李來希出面道歉。

「李來希的說法，絕對無法令人認同」，江啟臣稍早在臉書貼文表示，政治立場可以不同，但是言論有人性的底線。操作每個家長最深的憂慮，以及台灣社會的悲劇，絕對不是公共議題討論應該有的態度。

高雄市長韓國瑜也在臉書提到，「作為有孩子家人的我，絕對不能容忍這種言論」，並呼籲應該出面道歉。

國民黨文傳會主委王育敏受訪表示，黨中央立場與韓國瑜相同，認為不該在家屬傷口上撒鹽，小孩子被殺害是很傷痛的事情，國民黨反對這樣的言論，並要求李來希出面為不當言論向社會大眾道歉。

王育敏補充，李來希在前黨主席洪秀柱時期回復黨籍，後來又傳出要自組政黨，至今還沒有脫黨，目前李來希仍具國民黨黨員身分。

(中時 )