鎮瀾宮董事長顏清標驚爆肝癌！背後原因不只喝酒。圖為顏清標日前開記者會說明今年大甲媽遶境籌辦遇到防疫難關。（資料照/王文吉攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標驚傳肝腫瘤，接受換肝手術，義大醫院消化內視鏡科主任王文倫推斷，顏清標還在肝癌初期，因此換肝是最佳治療方式。但許多肝癌患者無法理解「為什麼是我？」甚至明明不菸不酒、生活正常仍罹患肝癌？其實生活中許多致癌因子都可能誘發肝腫瘤，除了長期酗酒恐導致酒精性肝炎、肝硬化之外，B型肝炎及C型肝炎才是引起肝癌的最主要原因。

根據肝病防治學術基金會資料，肝癌的高危險群包括：肝硬化病人、慢性肝炎病人、B型肝炎帶原及C型肝炎感染者、家族中有人罹患肝癌者。不過如同其他癌症一樣，肝癌的成因也十分複雜，通常是由許多致癌原因相互作用，經過許多過程，最後才形成肝癌。

根據研究結果顯示，B型肝炎及C型肝炎是引起肝癌的主要原因。在台灣，每年約有7000人死於肝癌，其中約有60%-70%是B型肝炎引起的，20%-30%是C型肝炎所引起，感染B型或C型肝炎之後，有一部份人會變成慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

此外，各種化學或天然致癌物也和肝癌的發生有關，例如：醫學研究已經證實，黃麴毒素會增加B肝患者罹患肝癌的機會；而酗酒導致酒精性肝炎、肝硬化，也間接增加了致癌危險，就像抽菸導致肺癌一樣值得注意。

(中時電子報)