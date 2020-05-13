新北市國民運動中心為因應疫情，民眾入場前須填寫實名登記表單，淡水國民運動中心卻疑遭駭客入侵，使用者的姓名、電話都被公布，在網路上引發熱烈討論，體育處則緊急回應，表示現已關閉表單並報警處理，相關案情仍待釐清。

新北市國民運動中心3月19日開始閉館，本月4日才重新開放，也規定民眾入場前須在大門口填寫實名登記表單，留下姓名、電話、旅遊史和使用場館等資訊，民眾個資卻遭洩漏。

但有網友發現，該表單是公開檢視，更可以手動編輯修改，今上午還貼出實名登記表單截圖，清楚可見所有使用者的個人資料，網友也因此看傻了眼，怒批市府忽略民眾隱私。

體育處則緊急回應，表示該表單原設定為非公開，疑遭駭客入侵才被改為公開，現已將該表單關閉，目前只有淡水國民運動中心遇到此問題，現已報警處理，並要求全市14做運動中心重新檢視設定，若本事件查屬於運動中心疏失，已違反契約，將依約辦理。

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(中時電子報)