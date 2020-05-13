Si Bao實名製元氣餐盒拓展防疫新商機。(呂筱蟬攝)

為替防疫期間在第一線的醫護人員加油打氣，由新百王餐廳客家主廚簡境宏領軍，邀集桃園市23家餐飲業攜手合作，製作600份Si Bao實名制元氣餐盒，致贈聯新國際醫院，透過食材及餐飲業者整合推出新式餐盒，加強多角化經營，拓展防疫商機。

市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情延燒以來，桃園許多餐飲業生意大受影響，這次活動由23家餐飲業者及食材供應商，無償贊助並協力開發出客家特色元氣餐盒，除藉此替醫護人員打氣回饋社會外，市府團隊也將持續整合相關資源，協助業者行銷推廣餐盒，拓展防疫商機。

這款餐盒結合農委會輔導的桃園在地農特產品供應商，還有10家餐廳業者聯手製作，命名為「Si Bao實名製元氣餐盒」，「Si Bao」取自客語「食飽」發音，「實名製」意指餐盒內每樣食材皆可溯源，希望享用餐盒的人都能吃飽元氣滿滿。

餐盒菜色包含台灣紅藜油蔥飯、季節鮮蔬、客家焢肉、酸菜煙燻雪花魚片、金桔香腸、手作泡菜、黑豆、無抗生素養殖蛋以及紅藜黃金仙草雞湯等。

(中時 )