大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社群媒體爆料，前兩天有位地方官員因擔心帶來「負面影響」，要求刪除環球網的一篇稿件，不過遭胡拒絕。他表示，「地方官員不應該這樣直接指揮媒體，要求我們刪什麼，或者登什麼」，他強調，中國要承受得起對美國的長期博弈，媒體力量必須強大起來，而要強大起來，首先就得按照新聞規律辦事，「如果你干預一點，我干預一點，就會瓦解掉媒體的客觀性和影響力，最後將有損於我們整個國家的利益」。

胡錫進時常公開針砭時事，有時也被認為是替大陸官方發聲，不過他13日在社群媒體發出較不同的聲音。他自己爆料稱，兩天前某地的官員打電話給他，希望環球網刪除一篇提到該地的稿件，「他們那裡的主官看到了，擔心稿子說的事情產生負面影響，引發重大輿情，希望環球網刪掉」，不過被胡錫進拒絕。

胡錫進說，「地方官員不應該這樣直接指揮媒體，要求我們刪什麼，或者登什麼」，他認為媒體要促進黨領導下的社會運轉，這是使命，但與各地和各部門的政府機構不應該是這樣的關係，仍需要按照新聞規律來發揮建設性作用。

胡錫進認為，媒體沒義務、也不應該與各地各部門的具體工作形成咬齒輪一般的協同關係，各地和各級官員應當尊重媒體，不能任意干預，指揮媒體工作；他也提到近期的中美對抗，認為目前兩國打得最猛最持久的就是輿論戰，「中國要承受得起對美長期博弈，媒體力量必須強大起來，而要強大起來，首先就得按照新聞規律辦事。不能哪個地方的官員都可以給媒體打一個電話，要求媒體『配合』他們那裡的工作」。

他還指出，中國媒體的問題現在不是出在輿論戰線本身，而是各地和一些職能部門的要求太多了，要改變這方面的情況，也有賴於輿論戰線以外的官員們，能夠有更多的承受力。

胡錫進表示，很多人低估了群眾的覺悟，也高估了一些不是「很正面」訊息的破壞力。各地不妨更加坦然些，某一則消息「失控」沒那麼可怕。他強調現在訊息更迭的速度很快，順其自然在很多時候，反而更容易風平浪靜。

(旺報 )