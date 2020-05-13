台北市長柯文哲2018年競選連任時，舉債2000萬元投入選舉，根據監察院今公布最新一期廉政專刊資訊，柯文哲已經結清2000萬元負債。對此，柯文哲今天下午結束立法院黨團黨政會報後受訪表示，終於鬆一口氣，總算佩琪不會怪我。

柯文哲競選市長連任時曾透露，為籌措2000萬元的競選經費，妻子陳佩琪拿房子去抵押借款。監察院今公布最新廉政專刊，柯文哲財產申報的備註欄部分，註明「選舉補助款入帳後，已付清2000萬元借貸債務」。

柯文哲今下午結束黨政會議步出黨團時，面對媒體詢問是否已經還完2000萬債務，柯文哲說，「總算佩琪不會怪我，萬一不能還就慘了。」

此外，新冠肺炎疫情趨緩，台北市何時鬆綁口罩政策，柯文哲說，他猜，就算不強制規定，大家還是會戴口罩；至於若口罩政策鬆綁後，口罩需求量減少，先前北市推出的口罩販賣機該何去何從？柯文哲說，口罩大家還是會買，只是使用時機會少一點。

(中時 )