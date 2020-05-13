桃園市平鎮文化公園停車場工程上月底崩塌，交通局調查初步報告出爐，發現主要是柱頭版承受載重面積錯誤低估，僅剩下4分之1載重，加上覆土深度計算過少。兩原因導致載重只剩下14.8％。正式報告出爐後，將追究相關責任。

桃園市交通局表示，該地下停車場工程總經費2.95億，開挖面積約1200坪，是地下3層、地上2層。上月底施工進度還超前13％。4月30日下午在覆土過程中，發生工安意外，導致1名女工死亡。

交通局指出，柱頭版承受載重面積，應該要達70.56平方米，不過設計僅有17.64平方米，在設計時就顯然有疏失。加上1樓覆土深度是2米至3.8米，因此計算載重時，應該是以最深的3.8米計算，不過設計圖僅以2米計算。2疏失下，導致柱頭版承受載重僅有14.8％。交通局解釋，柱頭版位於梁柱與樓板中間，協助支撐樓板面積用。

另外交通局是否事先審查設計圖紙？交通局解釋，因為該工程規模尚未達到需審查設計圖紙的要求，按照規定不需要審查。桃園市長鄭文燦也指示，未來無梁版達到一定規模，圖紙要送審，確保安全。

鄭文燦表示，明顯是人為疏失，包含交通局、營造廠、建築師，等到鑑定報告完成後，將追究相關責任。他也說，桃園流行音樂露天劇場新建工程、永安海螺文化體園區工程也是採用無梁版設計，不過初步判斷結構安全沒有問題，但仍請工務局複查。

此外該工程的建築師事務所，也統包幼獅消防分隊重建工程、八德一號公營住宅，其中公營住宅已經經過第三方單位認證，並無問題。幼獅消防分隊重建工程將請結構技師公會派員複查結構設計是否符合規範需求。

(中時 )