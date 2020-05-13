群聯(8299)今(13)日舉辦法人說明會，展望第二季，董事長潘健成表示，「是一個需要觀察的季度」，未來第三季是否回溫，還是要看新冠肺炎疫情是否還會有第二波，不是群聯可以控制的，但群聯會維持一定的生意、獲利，現階段群聯會以市佔率、客戶為優先考量。

展望第二季，潘健成直言，「是一個需要觀察的季度」，目前看到PC、NB有在成長，資料中心也有在追加，但疫情導致消費者遞延了購買行為，在消費市場遞延下，帶來ASP下滑，故還要等經濟體回復正常，且筆電在5月成長將放緩，在疫情的關係下，第二季營運確實有影響，從4月營收就可以看到。

群聯4月營收35.79億元，月減少35.39%、年增加16%；累計前4月累計營收164.46 億元，年增加33%。

潘健成表示，目前在疫情的衝擊下，全球僅大陸市場比較正常，故有太多貨源沒地方去，使得市場ASP下滑的很快，後續要繼續觀察6月、7月，若NB、資料中心開始減緩，則會是一個警訊，但是若是情舒緩，則將對消費性電子會有幫助，整體來說，「大環境辛苦歸辛苦，但群聯會維持一定的生意、獲利」，至於第三季是否可以看到回溫，還是要看疫情是否還有第二波，但智慧型手機來看，今年可能比較難回溫，要等明年。

潘健成表示，群聯以「一石三鳥」的營運方式，強化競爭力，獲取更多的市佔率，群聯以獨特的模式創造更多收益，群聯花了很多成本在在研發晶片自主IP，藉此達到掌握關鍵技術獲得更多的控制晶片產品，以及拿到以半導體廠為主的客戶，也可以用低成本創造更高的毛利，就是所謂的「一石三鳥」。

至於庫存問題上，第一季群聯的庫存總容量是下降，但因為延長漲價，故整體金額維持不變，5月、6月、7月如果還是有延長漲價的需要，也會繼續，群聯也會持續買入記憶體庫存，主要是FLASH趨勢往高容量走，所以一定要有一定的備料，現階段群聯會以市佔率、客戶為優先考量，獲利不會擺在第一。

另外，在遊戲機方面，潘健成表示，群聯模組、控制晶片均有出貨，目前全球3大遊戲機公司，已經拿到兩家，第三家還需要一點努力。

(時報資訊)