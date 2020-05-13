群聯(8299)今(13)日舉辦法人說明會，首季營收創下歷史次高，每股獲利9.63元，更是寫下歷史新高紀錄。

群聯第一季財報告捷，第一季營業收入128億6670萬元、年增長38%，創下歷史次高，營業毛利為38.65億元、季成長26.42%，為歷史新高，單季營業淨利17億8264萬元，為歷史第三高，單季淨利18億9815萬，每股盈餘為9.63元，獲利創下歷史新高，單季毛利率30.04%。

董事長潘健成表示，群聯第一季表現可以說令人驚豔，很多數據都衝上歷史新高或次高，主要是農曆年後市場對消費模組需求很強，故群聯第一季消費模組占比營收55%、控制晶片占21%、工控以及嵌入式模組占比17%，IP授權服務以及其他占比7%。

潘健成表示，為了營運未來幾年的成長，群聯持續大規模投入研發，群聯過去幾年的費用一直增加，主要是營收一直有持續增加，就會願意砸下更多研發，群聯第一季研發費用占整體資本支出的84%，群聯藉由越強壯的產品線，有助於提升獲利能力。

(時報資訊)