勞動部勞動力發展署為協助視障按摩師維持生計，推出「視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫」，每月補貼1萬5000元。北市勞動局勞動力重建運為提供更方便的申請服務，除可至重建處臨櫃辦理，也可用郵寄申請，同時函請北市21個視障團體協助會員填寫申請表件，收件至8月31日止。另也補助按摩院今年的防疫物資。

重建處統計，北市目前共有160個視障按摩營業據點，全國視障按摩師約有3000人，而在北市執業的按摩師約有800人可符合領取紓困補助，占全國近三分之一。

重建處表示，補助額度每人每月補貼1萬5000元，一次發給3個月，共計4萬5000元，先由各縣市政府或按摩職業工會查驗申請文件，再由勞動部勞動力發展署稽核後撥款，且已領取政府機關相同性質補助、補貼或津貼的按摩師，還可請領補貼差額。

至於補助適用的對象，重建處說明，視障按摩師需領有身心障礙證明或手冊， 訂於本月6日前在職業工會加保，且仍於職業工會加保中，但已領取老年給付者並有實際工作事實者，不在此限；需領有按摩技術士證或按摩執業許可證，未受一定的雇主雇用。

重建處也於每日上班日上午9時至12時受理臨櫃申辦，需配合防疫規定，現場等候民眾超過50人時，將管制暫停入場，另也建議申請者可郵寄至重建處，免除舟車勞頓。

此外，勞動部即日起至11月20日止受理按摩院申請補助，依按摩院內的視障按摩師人數，1至4人以下最高補助2萬元；5至6人最高補助3萬元；7人以上最高補助5萬元；在今年有購買口罩、額（耳）溫槍、酒精、消毒清潔用品及其他防疫用品的費用都可提出單據申請補助。

(中時 )