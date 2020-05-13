渡過第1季營運谷底，光群雷(2461)營運可望自第2季恢復正常，光群雷董事長郭維武表示，第2季看起來很樂觀，雖然因為新冠肺炎疫情下半年還看不清楚，但全年業績會比去年好，公司轉投資群曜醫電除努力拓展台灣市場，預計今年營收約2000萬元到3000萬元，並計畫於年底上興櫃掛牌。

光群雷今天下午舉行線上法說會，由郭維武主持，光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，在大陸日化品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名前3名，光群雷因產品具特殊性，本業一直很穩定，反而是轉投資一直是公司獲利的包袱，其中持股約83%，應用於教育市場的互動式投影機公司—光峰科技，以及由光群雷及光峰共同轉投資美國子公司—Boxlight對公司獲利影響最大，持股約46%的光耀(3666)近幾年營運亦表現平平，拖累了光群雷整體獲利表現。

由於光群雷約55%到60%營收來自於大陸，農曆年前後大陸爆發新冠肺炎，衝擊到光群雷2月業績表現，致使光群雷第1季合併營收為11.6億元，年減4.76%，營業毛利為2.39億元，年減11.15%，單季合併毛利率為20.63%，年減1.49個百分點，稅後盈餘為375萬元，年減43.35%，每股盈餘為0.02元。

不過，隨著大陸各地於2月10日後陸續復工，光群雷因訂單回流，營收自3月起重回正常軌道，毛利率及獲利亦因營收回升攀高，4月合併營收更攀升至5.01億元，年成長27.59%，創下歷年同月新高，累計前4月合併營收為16.61億元，年成長3.1%。

在海外佈局方面，光群雷除原有的大陸市場，也積極開拓印度等南亞國家、中東及非洲市場，光群雷原本計畫在印度推次品牌-Magic，印度廠區亦將於今年底完成擴產，不過受到疫情影響，目前印度相關佈局處於停滯，預計最快也要2021年以後才會有營收貢獻。

郭維武表示，由於5月尚有訂單未消化，預估5月營收還不錯，第2季看起來很樂觀，下半年雖然因為疫情難以臆測，但今年業績還是會比去年好。

在群曜醫學部分，郭維武表示，受到疫情影響，今年第1季群曜醫學營收約300萬元到400萬元，不過由於公司產品深受肯定，預估接下來每一季都會快速成長，預估今年營收可望達2000萬元到3000萬元，公司也將加速大陸及美國市場佈局，並計畫於今年底上興櫃，明年底申請上市櫃。

(時報資訊)