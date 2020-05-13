和勤(1586)公布第1季財報，雖有疫情干擾，但單季稅後淨利0.13億元，相較去年同期轉虧為盈，獲利已達到去年全年的6成，基本面大幅改善，每股盈餘0.17元。

和勤第1季營收4.19億元，年減2.76％；策略接單政策收效，產品結構調整之下，毛利率大幅跳升11.8個百分點至19.8％，營業利益亦由負轉正。

和勤表示，在營運政策調整之下，首季開出亮眼成績單，第2季起恢復全產能，美系電動車大廠訂單穩定增加、中國車廠全面復工、海外訂單隨各國解封回流、硬碟零件需求受惠宅經濟成長，在4月營收創下歷年同期新高後，後續仍將穩定攀升。

目前的經營團隊自2017年第3季接手以來，從投資面、業務面、管理面三個方向，持續營運改善方針，逐漸展現穩健的獲利實力，今年第1季營收雖然略低於去年同期，不過因為產品結構優化，平均毛利率跳升至19.8％，是近6季來的最高。

即使因防疫相關支出增加，第1季營業利益仍由負轉正，營益率4.99％，高於去年的2.94％，本業獲利能力穩步成長，稅後淨利0.13億元，優於去年同期虧損0.34億元。

美系電動車大廠零件新增品項零件小批量出貨，並且將按計畫增量，公司也將持續擴大與電動車大廠合作。中國的汽車消費逐步復甦，車廠的新車均按計畫出廠；歐洲方面的高毛利新產品訂單預計也將恢復出貨，積極開發汽車零件外的新產品市場，對公司業績做出明顯貢獻。

硬碟零件部分，全球疫情引發平板、電腦需求，帶動硬碟產業，全球硬碟（HDD）產業為寡佔市場，受惠疫情轉單效應，和勤的硬碟機構件（VCM Plate）估計今年在全球市占率可攀升至3成，目前公司訂單滿手，大陸廠區100％復工，稼動率恢復至一周7天、24小時輪班生產趕工出貨。

公司表示，第2季出貨量回到原來接單水準，隨著歐美經濟活動解封，下半年旺季可期。原先規劃嘉興和新廠於今年第1季啟動第五車間的增建工程，受疫情影響遞延到今年底完成搬遷稼動。

(時報資訊)