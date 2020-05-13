櫃檯買賣中心公告，第一金證券投資信託公司(簡稱第一金投信)經理之「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF證券投資信託基金(00835B)」受益憑證將自109年6月23日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於109年4月29日已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣貳億元之終止信託契約標準，第一金投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。

(時報資訊)