《店頭市場》第一金投信00835B受益憑證 6月23日終止買賣 16:142020/05/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心公告，第一金證券投資信託公司(簡稱第一金投信)經理之「第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF證券投資信託基金(00835B)」受益憑證將自109年6月23日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，由於該基金於109年4月29日已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣貳億元之終止信託契約標準，第一金投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。 (時報資訊) #第一金 #第一金投信 #受益憑證 #終止櫃檯買賣 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 保德信人壽喊嫁 五大買家搶繡球 04:102020/05/09 金融．稅務 富櫃200有獎徵答 參加踴躍 04:102020/05/11 證券．權證 《基金》第一金4年到期新興市場投資級債券基金准募 09:262020/05/11 財經 紅心辣椒違反重訊申報規定遭處違約金3萬元 16:102020/05/11 財經 興櫃業績說明會今直播 湧盛、松果購物秀業績 10:522020/05/12 財經 美股財報尾聲 醫療、科技雙響炮 19:312020/05/12 財經 央行猛撒錢 新興投資級債給力 10:512020/05/13 財經 《基金》全球央行灑錢 新興市場投資級債可望呈現先蹲後跳 10:342020/05/13 財經 同樣月薪4萬 他多領6萬股利稅金卻減半？ 13:162020/05/13 財經 第一金科技債10+ ETF自6/23起終止櫃檯買賣 14:422020/05/13 財經 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。