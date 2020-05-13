台新金(2887)今舉行首季法說會，公司樂觀看待第二季的投資收益，預估可達到和去年同期持平，估在27億元左右，季增1.25倍。台新金總經理林維俊表示，在低利率環境下，台新金的業務策略有三：一、朝高利率幣別發展；二、手續費擴大；三、海外布局。至於彰銀案，林維俊仍重申，希望政府能依2005年白紙黑字的承諾，協助台新金取得彰銀經營權，台新金會持續爭取合法權益。

台新金第一季投資收益約10億元，較去年同期下滑19億元，主要是受到新冠疫情影響，投資的股票和債券有評價損失。在投資部位方面，債券占9成，股票1成；而評價損失有6成是來自於債券。

展望第二季，台新金在投資部位上，會依外幣存款部位再調整外幣債券，會持續增加債券布局，至於股票以台股的高殖息股為主，優選體質佳的股票。

至於法人關注台新在寶德能源的曝險提存，台新金表示，台新金在寶德能源的曝險約有12億元，去年已經提存了8億元，提存率達67%，到今年4月已經全部提足。換言之，台新金在寶德能源的提存達12億元。

(時報資訊)