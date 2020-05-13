連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年首季營運創「5低」，每股虧損1.57元、單季首見虧損。不過，隨著中國大陸經濟活動逐漸回歸正軌，4月營收已回升至億元之上，公司預期首季將為全年谷底，今年營運表現可望逐季提升。

雅茗強調，今年擴大展店、國際合盟、投資併購的3箭策略不變，主力品牌「快樂檸檬」全年新展500店目標不變，其中海外目標新展50家。同時，集團也積極尋找合適的投資併購標的，攜手好品牌共同打國際盃，目前已有對象洽談中，預計近期就會有好消息宣布。

雅茗2020年首季合併營收僅2.77億元，季減45.02％、年減49.62％，毛利率降至44.66％、營益率轉為負20.16％，歸屬母公司稅後虧損0.53億元、每股虧損1.57元，全數創下歷史新低，單季本業及整體營運均首見虧損。

雅茗表示，新冠肺炎疫情致使中國大陸各地祭出封城管措施防疫，門市延後恢復營運、經濟活動停滯，使得首季營運首見虧損。不過，隨著各地陸續解封、企業逐步復工，集團門市亦逐步恢復營運，經濟活動回溫帶動單月營收已自2月底谷底持續回溫。

雅茗2020年4月自結合併營收1.02億元，月增53.85％、年減45.22％，回升至億元之上。累計1～4月合併營收3.79億元，年減48.5％，雖仍處同期新低，但年減幅已見收斂。隨著中國大陸經濟活動回溫，雅茗預期首季營運應是今年谷底，營運表現可望逐季好轉。

雅茗強調今年擴大展店、國際合盟、投資併購的3箭策略不變，且均已有具體成果。首季雖有春節及疫情干擾，合計仍新展30家店，4月亦新展11家店。而3月起收到不少加盟洽詢，4月平均每日有1～2家加盟商簽約，已有近百家加盟商繳交意向金、加盟金。

雅茗指出，今年展店腳步將不停歇，主力品牌「快樂檸檬」朝全年新展500店目標邁進，其中約6～7成將開在中國大陸三、四線城市。此外，「快樂檸檬」因品質、食安均獲認可，4月打入中國大陸校園線上訂餐系統，在門市銷售與外送以外再添營運動能。

國際合盟方面，快樂檸檬目前已進軍全球13國家、共在30個城市插旗，海外地區共有119家店。雅茗指出，「快樂檸檬」4月首次跨入馬來西亞市場，今年除大中華區以外的海外市場目標新展50店，朝年底達150～160店目標前進。

(時報資訊)