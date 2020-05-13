好萊塢男神布萊德彼特與女神安潔莉娜裘莉相戀相伴超過10年，兩人生了2女1子，又一起領養3名子女，然這段婚姻於2016年宣告破局，花了3年時間才完成離婚官司，6名子女全歸給裘莉，而離婚後，兩人第一個孩子希蘿，一直跟爸爸小布保持良好互動，如今竟爆出希倫跟爸爸的第一任太太珍妮佛安妮斯頓這段時間培養出深厚感情，有意想喊她一聲「媽」，讓親媽裘莉氣炸。

多年前裘莉坦言在拍《史密斯任務》時，已跟小布陷入熱戀，然當時小布其實是有婦之夫，裘莉等認了介入正宮阿珍的婚姻，而布裘離婚後，不斷瘋傳小布重拾與阿珍的關係，感情回溫有複合跡象。

如今知情人士向《New Idea》爆料，雖然6子女撫養權都歸裘莉，但兩人的大女兒希蘿仍跟爸爸保持互動，也因此跟阿珍有了很多相處時間，培養出特殊的感情，希蘿內心感到溫暖，把阿珍當母親，想喊她一聲媽，「下一部很自然地發展成這樣」，被認為根本是蟄伏15年的最強復仇。

而此前外媒曾爆料，2月時小布缺席英國奧斯卡，是因為希蘿要開刀，他想陪伴愛女，又傳他還帶了前妻阿珍去探病，而阿珍也有意想在自己的新片《The Goree Girls》中，給希蘿安排一個角色，這一切讓裘莉聽了氣到不行，直接不讓6名子女見爸爸。

而消息爆出後，珍妮佛安妮斯頓的透過發言人像《鏡報》發聲，痛斥這從頭到尾都是一個「和真相毫無關聯的謊言」，直接打臉八卦消息，據悉，這個月27日是希蘿的14歲生日，很愛女兒的布裘放下成見，打算一起幫女兒在遊艇上辦生日趴，幫她慶生。

(中時電子報)