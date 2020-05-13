台灣已發生多起性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸事件。監察院今(13日)糾正法務部，痛批電子腳鐐形同虛設。監委林雅鋒指出，某位性侵少女的假釋犯，在保護管束期間，自行徒手就將腳鐐扳逃逸，法務部是否要針對這如同玩具般的電子腳鐐進一步的檢討改善。

林雅鋒指出，一名潘姓性侵少女假釋犯僅徒手就將電子腳鐐解開，甚至檢察官進行偵查程序時，潘犯二度輕鬆扳開電子腳鐐，顯示電子腳鐐根本無法在犯人約束管制期間，有效制約及掌握其行蹤，根本形同虛設。

法務部的回應竟只表態，在替犯人穿戴電子腳鐐時，有先行讓犯人戴上VR(虛擬實境)，讓其迴避如何穿戴腳鐐使用方式而已。

監委林雅鋒認為，配戴電子腳鐐目的是為了有效防止犯罪，也是為了幫助受刑人能盡快回歸社會，然而電子腳鐐似乎仍有需多待改進的地方，因此希望法務部改進。她還表示，潘姓假釋犯原僅犯有6個月的未成年人性交罪，卻因為管制期間再度犯下竊盜罪刑，導致管束期程整體拉長，需配戴電子腳鐐期間高達9個月以上也有違比例原則。

(中時電子報)