半導體通路商安馳（3528）受惠新冠肺炎疫情擴散，推升雲端、醫療及自動化等應用需求，4月營收達4.18億元，年增19.6％。展望後市，安馳對今年營運持審慎樂觀態度，上半年業績可望維持穩健成長，下半年5G通訊終端應用產品亦有機會問世。

安馳4月營收達4.18億元，年增19.6％；累計前4月營收來到16.18億元，年增27.5％。公司第一季營收為11.99億元，也比去年同期成長30.5％，惟受美元匯率貶值影響，首季稅後淨利0.37億元，每股盈餘（EPS）0.57元。

安馳指出，今年Xilinx產品線將推出ALVEO U50系列板卡，搶攻大數據分析及金融演算加速器市場，目前產品已進入送樣階段，預估下半年會開始試量產，明年有望放量出貨。

除此之外，安馳已取得5G通訊基礎建設標案訂單，出貨量穩定成長中，而公司亦積極與下游工業電腦及大型系統廠商合作，共同開發5G相關商用射頻設備，預計下半年將推出5G通訊終端應用產品，使5G通訊產品布局更臻完整。

(工商 )