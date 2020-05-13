數據追蹤機構Canalys的數據顯示，新冠肺炎疫情爆發後，中國電信設備製造龍頭華為在中國以外市場的智慧手機出貨量下降了35％，是競爭對手三星電子降幅的兩倍多，是蘋果公司降幅的四倍。

綜合外電報導，川普政府針對華為的眾多打擊中，禁止從美國供應商處採購帶來的破壞仍最明顯。在硬體方面，華為重新安排了供應鏈以繞過美國，並開發自己的晶片和其他替換部件，但要替換Google的應用難度大得多。

Google的Android是開源操作系統，意味著華為設備仍然可以使用它。全球五分之四以上的智慧手機都運行Android系統。但在美國商務部去年5月禁止美國供應商向華為供貨後，華為手機無法使用Google的應用和其他專有軟體。

其中包括一些替換選擇，比如用華為自己的網路瀏覽器取代Google的Chrome，以及用華為的電子郵件應用取代Gmail。華為的AppGallery應用商店旨在取代Google Play，不過上述黑名單意味著其中沒有臉書和YouTube等熱門應用程序。

(工商 )