適逢報稅季節，加上因應新冠肺炎疫情，政府持續發布紓困措施，台北國稅局局長許慈美表示，財政部除全面展延所得稅報稅期限至6月5日，並提供延緩或分期繳稅機制。

KPMG安侯建業稅務投資部營運長張芷表示，經核准延期或分期繳納稅捐並如期繳納者，無須加徵滯納金及滯納利息，還有防疫期間給付薪資加倍減除的租稅優惠，可減輕企業稅負及有效延緩報繳稅的時間及資金壓力，確屬德政。

財政部指出，若因受疫情影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，另得申請延期或分期繳稅之案件，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期），每月為1期。

許慈美說明，為及時加速稅捐稽徵機關審核作業流程，財政部訂有審核原則，分期及延期期數不受應納稅額金額多寡限制。另為鼓勵雇主於員工於隔離或檢疫請假期間給付薪資，企業得就該薪資金額200％自當年度申報營利事業所得額中減除。

(工商 )