大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天傳出在高雄長庚醫院進行「活體換肝手術」，由二兒子顏仁賢捐肝給父親，高雄長庚今日也已證實此消息，由國內肝臟權威、高雄長庚名譽院長陳肇隆醫師執刀。

據悉，顏清標今年3月健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，進一步檢查更發現有腫瘤，醫師因此建議必須進行換肝移植手術。事後經過家族配對，發現二兒子顏仁賢相對符合手術要求，已安排於今日早上進行手術，並由台灣換肝權威、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀。

顏清標今日於高雄長庚進行活體換肝手術。（圖／報系資料照）

二兒子顏仁賢頗具生意頭腦，在餐飲業界闖出名號，15年前就已和朋友合資在台中五期經營「森」頂級鐵板燒，並持續向涮涮鍋進軍，去年更和友人合夥在台中七期的馬龍潭路斥資5000萬元籌設「月暮藏」涮涮鍋。

此外，顏仁賢也是顏清標4個兒子中最晚婚的，妻子是3年前相當有名的「失聯遊法正妹」黃子涵，當時傳出意外失聯，因此登上媒體版面，而顏清標一家當時也積極幫忙尋人，如今2人已修成正果之外，黃子涵更生下一對兒女。

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(中時電子報)