PGA美巡賽下個月就要從嘉信理財挑戰賽宣告重啟賽事，大會為了選手、工作人員健康安全，寄了長達37頁的備忘錄，提醒大家遵守防疫規範，美東時間周三官方還會透記者會有近一步宣布。

美國ESPN收到一份PGA防疫規範影本，裡面提到選手抵達下榻飯店後，會進行鼻咽和唾液檢測，球場也會熱能檢測儀監測大家體溫，所有人也必須填寫健康問卷。

PGA官方強調：「我們相信針對比賽提供了一份非常廣泛的健康與安全計畫，如果覺得無法為所有參與賽事的人提供安全與健康的環境，是不會貿然開賽的。」

大會並建議選手注意身體健康，比賽中減少和桿弟的互動，任何球員只要體溫超過攝氏38度，就會要求進行新冠肺炎病毒檢驗，一旦呈陽性反應，就立刻隔離且不得參加比賽，假如球員是在兩回合36洞結束、晉級後兩回合賽事期間確診而無法繼續比賽，可以以總成績最後一名成績獲得獎金。

PGA復賽後前四場比賽不開放觀眾進場，之後會視疫情發展討論是否重新開放球迷進場觀賽，對於必須長距離移動參賽的選手和桿弟，PGA官方會申請特許航班。

(中時 )