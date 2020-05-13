冰島的新冠肺炎疫情基本已經結束，目前只有15人尚未康復，並已連續5日沒有新增病歷。總理雅各布斯多蒂爾12日宣布，最遲將於6月15日重新對國際旅客開放邊境，允許國民及來自申根區以外的旅客入境，並放寬可在機場接受病毒檢測，若確定沒有染疫，就毋須自我隔離。

冰島於3月20日開始封關，禁止歐洲以外地區的人士入境，措施原定15日結束，現在延長1個月，至下月15日。據現行規定，所有入境冰島的外國人及本地人均需自我隔離14日。

自6月15日起，冰島允許申根地區以外人士人境，他們可選擇在機場檢測，而非在隔離期間進行，預料當日就會出現結果，若陰性則不需隔離。針對可提供近日接受病毒檢測且無染疫證明的人士，亦可豁免隔離，但需下載政府的疫情追蹤手機應用程式。政府也計劃，周五起放寬對入境商務客的隔離措施，他們不需自我隔離但必須限制活動。

(中時 )