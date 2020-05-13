高盛（Goldman Sachs）大宗商品研究主管認為，2021年及其後的兩大大宗商品衝擊，將涉及石油和畜牧業將成為風險最大的兩類大宗商品。

這一預測是在新冠病毒大流行使得全球許多國家封城的背景下做出的。早在上個月，新冠病毒在能源市場造成了前所未有的需求衝擊，美油首次跌入負值。

雖然近幾周來，美國WTI原油期貨和布蘭特原油期貨兩大石油基準都出現了小幅上漲，但它們年內已下跌逾50％。

高盛（Goldman Sachs）大宗商品研究主管傑夫‧柯里（Jeff Currie）表示：「投資者不想聽到任何有關石油的消息，他們已經被油價的大波動折磨得精疲力竭，要想讓他們回來需要很多時間。」

與此同時，新冠病毒的爆發也給食品行業帶來了嚴重的破壞，農民現在面臨著明顯的市場失衡。因此，柯里指出，唯一看起來像石油一樣不穩定的大宗商品是牲畜業，其與石油的共同點是供應遭到了破壞，需要一段時間才能恢復。

據報導，來自酒店業的需求驟減迫使一些美國農民讓新鮮水果和蔬菜腐爛，而奶農不得不將多餘的牛奶倒掉。而且，肉類加工廠因為新冠病例的增加出現關閉和生產放緩的情形。因此，大家日益其能否滿足對豬肉、牛肉和雞肉的需求。

美國最大的緩解飢餓慈善機構「喂飽美國」（Feeding America）警告稱，由於新冠病毒的流行，1800萬美國兒童將會面臨飢餓，超過了2009年經濟衰退最嚴重時美國農業部（USDA）創下的1720萬美元的紀錄。

對於油和肉的共同點，柯里表示：「它們是新興市場通膨的重要因素，2021年及以後的時間裡，它們都可能嚴重影響經濟。」

值得一提的是，美銀證券（Bank of America Securities）的分析師在上月末發表的一份研究報告中表示，由於新冠病毒危機，美國肉類行業的畜牧業農民可能承受巨大的財政負擔，預計豬肉加工商將首當其衝受到工廠關閉的影響，而牛肉加工商則相對處於更好的地位。

(中時電子報)