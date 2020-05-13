上星期，特斯拉(Tesla)電動車公司希望恢復工戶，但加州阿拉米達郡(Alameda County)政府並不同意，雙方發生爭執，特斯拉營運長馬斯克(Elon Musk)甚至揚言控告郡政府，不排除工廠離開阿拉米達。這個爭執將要落幕，阿拉米達公共衛生部周三在推特上宣布，特斯拉公司佛利蒙(Fremont)的工廠，只要能夠達成人與人的6英呎距離，以及健康與安全預防，是能夠在本週基本重啟營運，並在下週一開始生產車輛。
美聯社報導，特斯拉公司佛利蒙工廠是在3月23日起停工，該工廠約有1萬名工人，持續停工將損害特斯拉的營運，因此公司提出了自己的防感染計劃，包括戴手套和口罩，生產線工人之間，設置隔板障礙，以保持距離。產線工人乘座公司巴士之前，也會先檢查員工體溫。
特斯拉認為，他們已經完成大多數該做的事，因此決定在本週一重新生產，但是阿拉米達郡先前沒有同意，這造成郡政府與特斯拉之間的爭執。
阿拉米達郡衛生部周一警告，特斯拉違反了郡衛生法令，並希望特斯拉「遵守執法措施，直到郡政府批准」。州法律規定，違反健康法令規定的行為，每天最高可處以1,000美元的罰款或90天以下的監禁。
但是馬斯克表現的更強硬，他對阿拉米達郡提出法律控告，並揚言要將特斯拉的製造工廠和企業總部遷出加州。
現在的發展是，阿拉米達郡政府選擇讓步，新聞稿稱：「我們將與工廠一起合作，以驗證特斯拉公司的安全，包括人與人保持距離，通過健康和安全措施，以保障工人在全面生產時，可以最大的程度不被感染。」
不過，新聞稿沒有提到特斯拉是否會因為先前的違反命令而面臨懲罰。
(中時電子報)
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