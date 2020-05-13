疫情下，大陸面對西方指謫多次上演「戰狼外交」，中國人民大學教授時殷弘直言，在疫情下全球進入更大的複雜性，他認為大陸在政策推進不宜太急、太快、聲調太高，否則效果和期望會有差距，對外關係也正面臨嚴峻挑戰；他認為，應減少對抗疫勝利的自述自揚，避免用怒懟方式回應美國攻擊，對外戰略也應適當收縮，現在恢復國內經濟、防止疫情捲土重來，才是當務之急。

大陸外交部近日發布萬字文，駁斥疫情期間針對大陸的各種指責，大陸外交部近期的記者會上，也多次強硬反駁美國批評大陸的疫情源頭說、隱瞞說。不過近日在一場人民大學舉辦的「美國研究學術圓桌會議」上，大陸國務院參事、人民大學美國研究中心主任時殷弘則提出較不同的看法。

時殷弘指出，在抗疫取得階段性勝利的背景下，大陸在國內將繼續依靠加強的舉國體制，依靠指令性金融和嚴控資訊流動等措施，應對常態性防疫和恢復經濟這雙重基本任務；在對外政策方面，「一帶一路」等事業已在收縮，傳播大陸戰疫勝利的體制優越性成為新的優先。

他認為，要尊重疫情激發的全球更大複雜性，政策推進不宜太急、太快、聲調太高，否則效果和期望會有較大差距。

在全球治理方面，時殷弘指出，即便美國放棄「全球領導」角色，但可供中國填充空間有限，因為中國面臨內外困難，可用資源及經驗有限，因此很有可能出現一個沒有「領導」的世界。

時殷弘提出「脫困」對策：一、暫停增持美國國債；二、減少對抗疫勝利的自述自揚；三、放棄對疫源問題科學解釋的期待；四、有重點地回應國際對華指責；五、避免用一一怒懟方式回應美國的攻擊；六、適當探索助美抗疫的措施；七、堅持對外戰略軍事和戰略經濟適當收縮；八、要牢記恢復國內經濟與防止國內疫情捲土重來，是目前和今後一段時期壓倒性的國務優先。

(旺報 )