520將至，內閣將改組，近日外界盛傳國發會主委陳美伶並未被留任，對此，陳美伶今（13）日赴立法院參加6個委員會聯席審查「前瞻預算二期預算籌編同意案」，她受訪回應，個人去留事小，對我個人的批評我虛心接受，同時呼籲外界勿抹煞國發會同仁的努力。

陳美伶表示，感謝大家關心，我到現在並未收到任何（人事改組）訊息， 2014年組織改造後，國發會的職掌已經有所改變，已非過去的經建會、研考會，而是有宏觀思維、永續成長、接地氣的國發會。

她強調，這段時間很多人對我及國發會有很多批評，個人去留事小，對我個人的批評、我虛心接受，但切不能抹滅國發會同仁過去的努力、成績，這些優質的公務員是國家重要資產，外界應該給他們肯定、鼓勵、支持。

至於外界質疑「國發會跟不上腳步」，陳美伶說，此事社會自有公評，兩年多來的成果在國發會官網均有公開，國發會也是一步一腳印的在努力耕耘，對批評我虛心接受。

(工商 )