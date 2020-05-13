恒指收盤跌65點 騰訊業績公佈前股價跌0.3％ 16:292020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股先跌後升，恒生指數今早開低134點，恒指早段曾跌逾200點，大市一度失守24,000點水平。恒生指數13日收盤跌65點，報24,180點；國企指數收報9,835點，漲3點。 騰訊於今日港股收盤後放榜，股價午後破頂438.2港元後，尾盤回吐，最終轉跌0.3％，收報429.6元，未能站上430港元。 (工商 ) #騰訊 #恒生指數 #收報 #恒指 #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 期待美重啟經濟 陸港股大漲 10:512020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 恒指升371點 騰訊漲4％ 17:112020/05/11 財經 騰訊概念股 移卡上市聆訊過關 04:102020/05/12 全球財經 《港股》恆指開盤漲1.53％ 蘋概股小跌 10:002020/05/12 財經 恒指開低逾1％ 下跌近400點 10:362020/05/12 財經 騰訊投資加拿大咖啡品牌 擬在中國設1,500家門市 11:532020/05/12 財經 恒指午盤收跌438點 12:492020/05/12 財經 網易雲音樂與華納合作 挑戰騰訊獨霸地位 15:542020/05/12 財經 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 豪門女婿爆「曖昧美女主管」總座夢GG 金寶駙馬爺說話了 - 財經 飯店業熄燈潮 專家警告：全台飯店至少倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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