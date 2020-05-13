港股先跌後升，恒生指數今早開低134點，恒指早段曾跌逾200點，大市一度失守24,000點水平。恒生指數13日收盤跌65點，報24,180點；國企指數收報9,835點，漲3點。

騰訊於今日港股收盤後放榜，股價午後破頂438.2港元後，尾盤回吐，最終轉跌0.3％，收報429.6元，未能站上430港元。

(工商 )

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