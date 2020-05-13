受惠於被動濾光片出貨成長，在產品組合優化下，光通訊濾鏡廠統新（6426）今年首季毛利率大躍進，再度站上五成關卡，也帶動獲利出現倍數成長，單季累計稅後盈餘3,649萬元，每股稅後盈餘0.95元。

雖然首季有新冠肺炎干擾，但是統新營運卻不受影響，首季累計營收1.65億元，雖僅較去年同期成長29.84％，但是在毛利率由去年的47.67％，躍進到52.43％，整整成長4.76個百分點下，也帶動營業淨利及稅後盈餘同步成長，分別來到4,007萬元及3,649萬元，相較於2019年同期，成長114.12％及109.64％，單季結算每股稅後盈餘0.95元。

統新指出，雖然今年年初受到COVID-19疫情影響，重創全球經濟，惟5G建置及資料中心剛性升級需求仍在，隨著中國大陸逐步復工，驅動交貨動能，5G佈建帶動被動濾光片需求增溫，也推動薄膜濾光片的需求穩定。

統新生產的產品包含被動元件WDM濾光片、光收發器濾光片以及其他精密光學產品所需之濾光片，受惠中、美、韓等國5G基地台所需之薄膜濾光片以及頻道計畫，帶動光通訊薄膜濾片的需求成長，雖今年受到疫情影響，5G布建時程放緩，但長期需求不變，目前基地台以10G & 25G產品作為初期佈建主力，為更提升高傳輸、低延遲以及高容量的需求，WDM薄膜濾光片的需求可期。

統新日前公布4月合併營收5,779萬元，因為遞延訂在三月告一段落，單月營收呈月減10.36％，但相較於去年同期，仍激增50.19％，展望第二季，統新指出，由於中國大陸疫情趨緩，公司將可逐步出貨，維持營運穩健。

(工商 )