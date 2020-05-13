3月就任的台北地檢署檢察長周章欽，13日前往北市警局，與外勤主管交流緝毒經驗，就檢警之間的合作，如何切斷毒品供應鏈進行分享，周章欽表示，希望在現行區域聯防的架構下，建立檢警更加緊密的緝毒合作團隊，提升整體偵查量能。

北市警局表示，周檢察長在高雄地檢署檢察長任內，主動搭建地檢署與警察局合作橋樑，提出「一分局一檢察官」的作法，由專責檢察官與分局長期合作，深入了解分局轄區特性，對症下藥提出不同的查緝策略。

這項作法讓檢警的互動加強，高雄轄內因此查獲多起重大毒品案，檢警民充分合作，全力查緝藥頭，一一斷絕毒品供應鏈，周章欽也經常帶隊，率領檢察官走入社區、學校及企業，傳達全民參與毒品防制重要性，實務推行社區化緝毒模式。

警方表示，政府於2017年推動「新世代反毒策略」及「安居緝毒專案」，由各地檢署與警察局合作查緝毒品藥頭，強化證據可信度，提升定罪率以達精緻偵查目的。

北市警察局局長陳嘉昌表示，警方打擊毒品力道維持高強度。為抑制毒品供給、降低需求，除追查藥頭外，自2017年起即針對涉毒營業場所加強掃蕩，並與主管機關合作稽查，對違法經營業者祭出停業、勒令歇業及強制拆除等嚴厲處分，已有3家旅館歇業、3家酒店停止營業，未來將與檢察系統持續合作，提出有效緝毒策略打擊毒品。

(中時 )