投資人擔心開始放寬封鎖措施的國家，恐將爆發第二波疫情，並被迫重啟封鎖令，以及數據顯示上周美國原油庫存增幅遠超出預期，周三國際原油價格回落。

石油輸出國組織（OPEC）最大產油國沙烏地阿拉伯，本周初宣布有意進一步擴大減產，為油市帶來些許支撐。

繼周二紐約盤收漲1.2%後，周三布蘭特期油盤中跌40美分或1.3%，報每桶29.58美元；美國WTI期油繼隔夜大漲6.8%後，目前下跌10美分或0.4%，報每桶25.68美元。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告，美國尚未完全控制已造成國內逾8萬人死亡的新冠肺炎疫情，過早放寬封鎖措施可能引爆新一波疫情，南韓與中國在解封後也爆發新群聚感染，使疫情捲土重來的風險持續升高。

供應方面，沙烏地阿拉伯周一宣布6月起，每日將額外減產100萬桶，使日產量減至750萬桶。沙國官媒更在周三報導，沙國內閣已敦促石油輸出國組織與其盟友（OPEC＋）擴大減產，助全球原油市場恢復供需平衡。

美國石油協會（API）周二公布，美國上周原油和餾分油庫存增加，汽油庫存減少。上周（截至5月8日）美國原油庫存增加760萬桶，為5.262億桶，遠超出市場預期的增加410萬桶，美國期油交割地庫欣的原油庫存減少230萬桶，上周美國煉廠煉油量減少23.4萬桶/日。

而上周美國汽油庫存減少190萬桶，少於分析師預估的減少220萬桶，包括柴油和燃油在內的餾分油庫存則是增加470萬桶，遠超出市場預期的增加290萬桶。上周美國原油進口每日增加14.1萬桶。

(時報資訊)