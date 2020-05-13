南投高中校長巫春貴（左二），頒發獎金給錄取科大繁星的優秀學生。（廖志晃攝）

科技大學繁星計畫放榜，國立南投高中有7人上榜，其中，廖神賜錄取北科大、吳辰瑋台科大，其他人分別考上虎尾科大等國立大學。

南投高中校長巫春貴表示，錄取國立台北科技大學電機工程系的廖神賜，把握在學校工讀的機會，更懂得努力翻轉人生，除了成績名列前茅，還考取1張乙級、3張丙級證照；在導師陳妙如、電機科林國憲老師協助下，讓廖神賜減少一些經濟壓力，將重心放在課業上，順利摘星。

錄取國立台灣科技大學建築系的吳辰瑋，國中時以B＋＋、及B成績進入投高，在導師王瑤琤亦師亦友的陪伴，及建築科主任林晏旬不斷的督促，加上建築科完善的設備和優秀的師資，讓吳辰瑋榮登金榜。

巫春貴期勉錄取的同學，不斷的充實自己，相信未來在大學也能有璀璨的成績；並且強調除了學生平時的努力，師長的殷殷教導及關懷更是成功上繁星的最大因素，南投高中有最有愛心。耐心的師資團隊，能協助學生朝著夢想前進，歡迎在地優秀學子就近入學，將來必定有所成就。

(中時 )