為發展北高雄觀光，民進黨立委邱志偉力推漁港轉型及地方創生，並持續向國家發展委員會爭取「北高雄沿海水域遊憩及觀光發展」。近期可行性評估出爐，內容長達15項建設計畫，預算達4億9480萬元新台幣，未來將發展北高雄新旅遊景點。

邱志偉說，北高雄特色以漁業和海洋為重，報告內容也以打造以海洋資源為主軸，促進地區經濟發展，形塑北高雄為國際級海洋遊艇與水域休閒旅遊勝地。

整體計畫區分為3大重點：「打造興達港成為海洋遊憩、遊艇活動重鎮（北核心）」、「推動蚵仔寮港成為精品魚貨拍賣中心及發展梓官多元生態、文化體驗（南核心）」、「促進海線漁業6級化發展與強化智慧旅遊服務」。

評估內容也說明未來建設，如興達港將整合鄰近漁港、海洋遊憩設施與修造船廠之建置；建立社區發展協會參與機制，辦理茄萣溼地多樣性觀光休憩活動，將茄萣區打造多樣化景點，規畫「鐵馬道」欣賞西海岸風景。

並結合「高雄北線海線潮旅行觀光發展平台｣和「高雄北線智慧旅遊服務推廣計畫」，並透過「高雄旅遊網」官網、臉書、「智慧旅遊好玩咖」APP等，做媒體通路行銷。

此外，民進黨高雄市議員黃明太在受訪時表示，高雄市長韓國瑜曾經表示，要把茄萣區情人碼頭發展成台灣夏威夷，希望市府能加速此區的建設。

(中時 )