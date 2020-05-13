內閣明將總辭，蘇揆下午在臉書發文，強調經過40天的努力，口罩日產量從188萬張，增加到1800萬張。不止人人買得到，連白宮官員都在用。

蘇揆說，Made In Taiwan台灣製造，從精密機械的小螺絲釘到外太空的衛星都能看得見，現在要跟全世界一起站上抗疫第一線！

蘇揆表示，我國的口罩產量從過年前每天只能生產188萬張，經過大家的努力，40天內完成92條產線，這週已經超過 ＃日產量1800萬。不只供應國人，不必排隊，人人都買得到。更可以援助其他國家，連白宮官員都在用，品質受到各國肯定，一切都要感謝口罩國家隊中，所有口罩生產商、產線製造商、工具機業者、 經濟部全體同仁、工研院等三大法人機構的努力。

蘇揆說台灣能夠幫忙、台灣正在幫忙，請給我們的國家隊更多鼓勵，讓我們繼續在世界上佔有一席之地、讓台灣製造的好產品出去替我們爭氣！

(中時 )