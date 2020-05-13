大陸吉林省吉林市代管縣級舒蘭市近日出現新冠肺炎本土感染確診病例，同一感染源由周一的1例形成的傳染鏈，到周三已增至22例，部份病例已傳播至鄰近吉林市與較遠的瀋陽市。吉林市防疫部門如臨大敵，已提升疫情級別為高風險地區，採取切斷火車運輸、學校改上網課等各種嚴格管控措施。

據《路透》報導，吉林省吉林市火車站已經暫停辦理始發及經由乘車業務，吉林市城區也將比照高風險地區進一步嚴格管控。吉林市副市長蓋東平週三在吉林市疫情防控新聞發佈會上稱，「目前疫情形勢十分嚴峻複雜，存在進一步擴散蔓延的重大風險。」

除了聯外火車中斷之外，吉林市教育教學活動進行嚴格管控措施，禁止校內外所有聚集性教育教學、培訓、考試等活動，已經復學的年級一律轉為網上授課。

蓋東平表示，吉林市將強化隔離管控，全面進行排查，對所有密切和次密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，全面加強核酸檢測，5月7日以來已經完成核酸檢測2,389人，截至目前已排查確診病例相關人員2,505人，追蹤到21個確診病例的密切接觸者367人。

自5月7日舒蘭市本地首例確診病例通報以來，截至5月13日8時，吉林市已經累計報告本地確診病例21例，其中無症狀感染者3例。

報導說，吉林市所屬的遼寧省5月10日新增1例本土確診病例，也是由吉林市乘高鐵到瀋陽市，亦為舒蘭市聚集性疫情的關聯病例。

吉林市是吉林省第2大城市，人口450萬。舒蘭市1992年撤縣設市後，由吉林市代管。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒在國務院聯防聯控發佈會上指出，「近日再次出現本土散發病例和聚集性疫情，提示：疫情防控常態化不意味著防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。」

不過為切斷疫情傳播，全力遏制疫情蔓延擴散，吉林市城區將比照高風險地區實行提級管控。要強化社區村屯封閉措施，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理。交通管控措施方面，除貨運外停運所有客運班線、旅遊包車，前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城；全市所有室內景區、影劇院、室內體育場館等人員聚集場所一律停止營業，人員聚集性活動暫停舉辦，禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動。

(中時電子報)