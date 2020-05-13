台北市黨部主委互控 今晚8點未達共識 擬暫停選舉 16:402020/05/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市黨部主委互控，八點不達共識，擬暫停選舉。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今天舉行中常會，也是黨主席卓榮泰最後一次主持中常會，台北市黨部主委選舉雙方爭議，調查小組也將在今天會中提出報告；民進黨中常會會後轉述，雙方仍尋求雙方自強自我約束，並持續溝通，若於今晚八點前尚不能達成共識，擬暫停該選舉。 民進黨發言人薛呈懿轉述，台北市黨部主委選舉的相關事宜，目前仍須尋求雙方加強自我約束。今天中常會授權卓榮泰主席於會後繼續溝通，若於今晚八點前尚不能達成共識，擬暫停該選舉。 (中時 ) #選舉 #市黨部 #市黨部主委 #主委 #中常會 #民進黨 #台北市黨部主委選舉 #薛凌 #王孝維 #卓榮泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨振興要回應民意 國民黨互動有距離 04:102020/05/09 政治要聞 紓困違法農地工廠 民進黨逆轉喊卡 04:102020/05/09 財經焦點 兩岸極限挑戰步步逼近 04:102020/05/09 時論廣場 台商會長遭起訴 國台辦批綠色恐怖 09:282020/05/09 兩岸 民進黨站到前線罷韓？趙天麟曝關鍵原因 14:322020/05/09 政治 民進黨台北市黨部選舉相攻訐 卓榮泰動怒 點名立下典範 14:332020/05/09 政治 傅正日記出書 記錄台灣民主路 04:102020/05/11 政治要聞 傅正如果活著 會3度組黨反綠 04:102020/05/11 政治要聞 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 佛系大陸政策維持不了現狀 04:102020/05/13 論壇廣場 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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