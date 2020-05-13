民進黨今天舉行中常會，也是黨主席卓榮泰最後一次主持中常會，台北市黨部主委選舉雙方爭議，調查小組也將在今天會中提出報告；民進黨中常會會後轉述，雙方仍尋求雙方自強自我約束，並持續溝通，若於今晚八點前尚不能達成共識，擬暫停該選舉。

民進黨發言人薛呈懿轉述，台北市黨部主委選舉的相關事宜，目前仍須尋求雙方加強自我約束。今天中常會授權卓榮泰主席於會後繼續溝通，若於今晚八點前尚不能達成共識，擬暫停該選舉。

(中時 )