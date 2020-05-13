被視為台南貴婦圈最熱門的三三讀書會，會長陳苡銜13日帶領會員走訪喜憨兒基金會庇護工廠，會員們先集資購買工廠產品，以行動鼓勵自立更生的憨兒們，隨後再轉贈勵馨基金會，分送弱勢受暴婦幼與家庭。

三三讀書會會長陳苡銜不僅是南臺科大教授，也是知名律師查名邦的夫人。她表示，會員們固定每個月第3周的周三聚會，邀請專家及知名人士分享知識或心得交流，目前會員除來自各業女性菁英及企業家另一半外，也有男性董座主動報名參加，反應熱烈超乎她的預期。

陳苡銜還說，自從讀書會成立以來，受到許多的關注和期待，她希望會員之間彼此成長外，也能為社會貢獻心力、拋磚引玉，因而特別選在五月舉辦讀書會的第一次公益活動。

陳苡銜認為，喜憨兒基金會及勵馨基金會都是非常有口碑的社福團體，前者是身心障朋友的「家」，後者是弱勢婦幼的「避風港」，會員們很高興用愛心串起2個單位讓愛擴大，也希望未來讓更多人加入愛心行列，讓愛延續。

三三讀書會會員們購買庇護工廠產品，當場轉送勵馨基金會，由勵馨的代表接受。

喜憨兒基金會是1995年由一群心智障礙者的家長共同成立，希望協助憨兒養成作業技能；至於喜憨兒台南庇護工場，則是基金會與漢典食品技術合作，以生產製造冷凍食品為主，目前有12名心智障礙青年，在廠內擔任製作、出貨、包裝等工作和訓練。

(中時 )