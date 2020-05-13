「突冒無名火！」台中市政府文心樓旁的平面停車場，13日下午發生1輛休旅車內突然竄出黑煙；市府大門檢疫人員見狀，立即持滅火器撲滅火勢。消防局指出，疑似車內有打火機，可能是受到高溫爆燃才起火，真正起火原因仍有待消防局火調人員調查釐清。

警方指出，台中市政府文心樓旁平面停車場，今天下午突然竄出黑煙，原來是1輛休旅車車內起火，消防局獲報到場時，市府人員已利用滅火器撲滅火勢。

警方表示，消防局勤務中心在下午1點28分獲報，1輛停放在市府文心樓旁平面停車場的休旅車竄出黑煙，已由市府大門檢疫人員利用滅火器撲滅；勤指中心仍不敢掉以輕心，派遣黎明分隊前往處理。

消防局說，警消到場發現該輛休旅車駕駛座排檔桿位置已燒熔毀損，確認火勢已撲滅，無復燃跡象；邱姓車主向警消指出，燒毀區域有放打火機，疑似受到高溫爆燃才起火，真正起火原因，尚待消防局火調人員調查釐清。

(中時 )