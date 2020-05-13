高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6號舉行，時力立委王婉諭日前在臉書發文號召罷韓，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，竟批王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧？」引發極大爭議，連網紅「館長」陳之漢也看不下去，稍早在臉書以9字轟爆李來希，瞬間吸引上萬網友按讚支持。

對於李來希瞎扯小燈泡，連韓國瑜都不認同，他在臉書回應，任何喪子或喪女的悲劇都是家屬的巨大傷痛，更是社會痛徹心扉的傷害，無論政治立場有何不同，也不可以在家庭悲劇上面灑鹽，作為有孩子家人的我，絕對不能容忍這種言論，我呼籲任何人不管是支持或反對罷免案的都停止仇恨言論，並且應該道歉，莫再造成社會進一步紛爭。

稍早館長更在臉書怒轟李來希，「妳他媽還配當個人嗎？」短短9字瞬間吸引超過1萬3千網友按讚認同，「拿死者，死者家屬消費者，一定有報應」、「這傢伙真的很認真在幫高雄市長拉票耶....」、「講話那麼過份是不是人啊！留點口德」。

(中時電子報)