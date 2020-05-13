全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文表示，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」，發言極冷血引起社會批判。據媒體報導，國民黨清查黨員名冊後，擬開除李來希黨籍。李來希則回嗆，「愛怎麼處理就怎麼處理」。

據《ETtoday新聞雲》今報導指出，李來希接受該媒體電訪，針對國民黨指出，若他(李來希)不願道歉，將視情況評估是否開除黨籍。對此，李來希表示「他完全不在乎、也沒有意見，他從沒參與國民黨內部事務」，更嗆國民黨「要怎麼處理就怎麼處理」，他強調，「國民黨現在已沒有影響力了」。

江啟臣稍早在臉書貼文表示，政治立場可以不同，但是言論有人性的底線。「李來希的說法，絕對無法令人認同」，操作每個家長最深的憂慮，以及台灣社會的悲劇，絕對不是公共議題討論應該有的態度。

高雄市長韓國瑜也在臉書提到，「作為有孩子家人的我，絕對不能容忍這種言論」，並呼籲應該出面道歉。

國民黨文傳會主委王育敏受訪表示，黨中央立場與韓國瑜相同，認為不該在家屬傷口上撒鹽，小孩子被殺害是很傷痛的事情，國民黨反對這樣的言論，並要求李來希出面為不當言論向社會大眾道歉。

原來，讓李來希如此氣忿的原因，是因王婉諭在臉書貼文支持罷韓，稱「韓國瑜已不適任市長職務，她支持人民行使自己的公民權，站出來投罷免票」。

未料，李來希今13日在臉書發文痛批，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。韓市長跟她有仇嗎？還給小燈泡公道的訴訟還在進行，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！

(中時電子報)