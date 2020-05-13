《韓股》韓股收漲1％ 關注美Fed主席談話 16:482020/05/13 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資者期待美Fed主席的談話。Fed曾在周二指出，企業和家戶需要更多財政支持，才能度過疫情難關。 周三南韓KOSPI指數一度深跌1.3%，隨後緩升，收盤上漲18.25點或0.95%，為1940.4點。分析師指出，充足的流動性幫助股市收復早先的跌幅。但外資卻站在賣方，今日賣超3184億韓元。 週三南韓央行表示，將特別貸款計畫上限提高5兆韓元至35兆韓元，以擴大對受影響中小企業的支持。 在離岸結算平台中，一美元兌1224.5韓元，日增0.2%。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed官員：美經濟難見V型復甦 04:102020/05/10 全球財經 群益證券看本周指數區間10,800-11,200點 09:152020/05/11 財經 《韓股》跟隨美股上升 韓股盤中小漲 11:422020/05/11 財經 《韓股》新冠病例增多 南韓KOSPI指數小跌 15:572020/05/11 財經 Fed瘋狂QE掩蓋經濟災情 專家警告：美股泡沫恐破滅 20:302020/05/11 財經 《韓股》集體感染陰影再起 KOSPI指數盤中小跌 11:422020/05/12 財經 《金融》華南銀推限時美元優利定存 15:402020/05/12 財經 《韓股》KOSPI指數收盤小跌 收1922點 16:312020/05/12 財經 《韓股》憂第2波疫情爆發 韓股一度跌逾1％ 12:162020/05/13 財經 《國際金融》美Fed主席談話在即 市場關注負利率政策 12:502020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。