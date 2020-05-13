投資者期待美Fed主席的談話。Fed曾在周二指出，企業和家戶需要更多財政支持，才能度過疫情難關。

周三南韓KOSPI指數一度深跌1.3%，隨後緩升，收盤上漲18.25點或0.95%，為1940.4點。分析師指出，充足的流動性幫助股市收復早先的跌幅。但外資卻站在賣方，今日賣超3184億韓元。

週三南韓央行表示，將特別貸款計畫上限提高5兆韓元至35兆韓元，以擴大對受影響中小企業的支持。

在離岸結算平台中，一美元兌1224.5韓元，日增0.2%。

(時報資訊)