敦泰(3545)今(13)日舉辦法說明會，在IDC(觸控、驅動二合一整合晶片)穩定貢獻下，首季稅後淨利為5900萬元，季增加15.7%，更是相較去年同期虧損明顯轉佳，每股獲利為0.24元，敦泰已經連續第三個季度獲利。

敦泰第一季營收為29.1億元、季增加3.7%、年增加高達77.4%，毛利率21.99%，營業淨利7100萬元，稅後淨利為5900萬元，季增加15.7%，更是相較去年同期虧損明顯轉佳，每股獲利為0.24元，已經為敦泰連續第三個季度獲利，顯示營運谷底已過去。

儘管整體HD規格的IDC市場受到晶圓代工供應商產能調整，呈現供應吃緊，但敦泰在提前配置產能的幫助下，現階段出貨無虞。FHD方面，敦泰Mux1:6產品因獲得客戶青睞，進入放量出貨階段，穩居成長趨勢中，因此，敦泰第一季HD、FHD規格的市占率都有明顯的提升；在平板電腦方面，內嵌式面板的滲透率持續攀升，對IDC的需求亦持續增加，貢獻第一季的業績。

另外，由於部分產品調漲價格，加上新產品出貨已占明顯比重的幫助下，敦泰第1季毛利率達21.99%，較去年第四季提升1.95個百分點，單季稅後純益為5900萬元，季增15.7%，每股獲利為0.24元。

(時報資訊)