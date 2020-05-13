改善道路鋪面，汶水老街封閉至25日，行經台6線前往大湖、泰安地區的民眾需提早改道。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

改善道路鋪面，汶水老街封閉至25日，行經台6線前往大湖、泰安地區的民眾需提早改道。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

改善汶水老街鋪面，公所封路剷除原有磚材，將新設壓花地坪。（劉雪梅提供／巫靜婷苗栗傳真）

汶水老街原為鋪磚道路，民眾雨天騎車行經時經常滑倒，且因跳動路面設計容易使車輛行經時出現噪音，讓兩旁住家夜夜不得安寧，向上反映希望改善道路鋪面，公所去年向中央爭取補助，5月初封閉老街動工，預計25日完工，行經台6線來往大湖、泰安地區的民眾，需提早改接台3線通行。

汶水老街位於汶水溪右岸，是苗6線前往草莓故鄉大湖的必經之路，早年是獅潭、泰安、大湖等地的貨物集散樞紐，早期商業氣息濃厚，經濟繁榮，不過自從台72線東西向快速道路通車後，以往大批車潮、遊客不復見，老街又恢復寧靜模樣，店家主要以客家美食、傳統工藝等為特色。

獅潭鄉民代表劉雪梅表示，老街原本採磚材鋪面，遇到下雨時，鄉親騎車經過常常滑倒受傷，跳動路面設計也使車輛經過時發出噪音，影響住戶的生活品質，因此公所向營建署爭取經費，改善老街鋪面新設壓花地坪，目前已封閉老街動工，居民的車輛停放附近2處停車場後，再步行回家。

獅潭鄉公所建設課長黃逢熠指出，苗栗縣獅潭鄉竹木村汶水老街徒步空間改善計畫，去年度獲營建署補助加上公所自籌12％經費，總經費約1500萬元辦理，徒步區改採AC柏油瀝青鋪設方式改善，整合路燈等一致性裝設，25日完工後預計開放通行10天，再實施人行道標線畫設，請民眾配合提早改道。

(中時 )