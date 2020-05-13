和泰車獲利爆衝 首季EPS達6.35元 16:512020/05/13 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和泰汽車（2207）新車銷量成長，第一季獲利爆衝。和泰車13日董事會通過第一季財報，合併營收574.38億元、年增33.70％，稅後淨利34.67億元、年增38.46％，EPS達6.35元，營收獲利均創歷史單季新高。 據了解，和泰車首季新車銷量3.56萬輛、年增19.4％，是推升首季營收逆勢上揚的關鍵，其中更因豐田RAV4、凌志（Lexus）進口車銷量成長，推升毛利，讓首季獲利增幅高於營收表現。 (工商 ) #和泰車 #爆衝 #EPS #新車銷量 #首季 也許您會感興趣 推薦閱讀 年增195％ 華通首季獲利爆發 04:102020/05/09 證券．權證 臻鼎-KY 首季獲利大增七成 04:102020/05/09 證券．權證 亞泥中國 首季獲利大減六成 04:102020/05/09 證券．權證 東元首季獲利 11年來新低 04:102020/05/09 證券．權證 大學光 首季業績看俏 04:102020/05/10 證券．權證 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 達方首季每股盈餘0.36元 10:512020/05/11 財經 《生醫股》匯損衝擊 喬山首季黯淡 10:512020/05/11 財經 疫情衝擊 廣華-KY首季每股淨損0.16元 12:072020/05/11 財經 瑞士央行加碼蘋果、奇異股票 04:102020/05/13 全球財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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