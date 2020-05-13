和泰汽車（2207）新車銷量成長，第一季獲利爆衝。和泰車13日董事會通過第一季財報，合併營收574.38億元、年增33.70％，稅後淨利34.67億元、年增38.46％，EPS達6.35元，營收獲利均創歷史單季新高。

據了解，和泰車首季新車銷量3.56萬輛、年增19.4％，是推升首季營收逆勢上揚的關鍵，其中更因豐田RAV4、凌志（Lexus）進口車銷量成長，推升毛利，讓首季獲利增幅高於營收表現。

(工商 )