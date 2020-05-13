新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（13日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時國內已連續31天無本土確診病例。截至目前為止，國內共累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，7例死亡，已375人解除隔離。

◎磐石艦上有36位官兵確診新冠肺炎，陳時中今表示，確診者中有21人還在醫院，15人已出院。發言人莊人祥補充，磐石艦官兵都是年輕人，大致上都沒甚麼症狀。

◎酒店舞廳能否恢復營業？陳時中今天重申，只要能落實適當社交距離、實名制以及個人衛生習慣等措施，地方政府就可恢復開放，並落實督導工作。

◎一名20多歲男子懷染新冠肺炎不治，在死亡不到24小時就執行火化，最後檢驗結果卻呈陰性，指揮中心回應，並無規定亡者被確診為新冠肺炎要在24小時內火化，應是部分人有所誤解。

◎國中會考將於16、17日舉行，全國試務會要求考生入考場時應戴口罩，現在連續31天無本土確診，政策是否會鬆綁？指揮官陳石中表示，會考內很多是不特定的人，所以目前沒有決定要放寬。

◎未來口罩外銷將解禁？陳石中表示，要有一定的存量和產量，才會走向開放之路。

◎全球新型冠狀病毒已變異出30多種病毒株，張上淳表示，台灣有許都國外移入個案，但以台灣來說，當本土案例不再增加，就不會再看到變異。

◎澎湖縣、嘉義縣日前接連宣布解禁，分別針對酒店、舞廳重啟以及國中小可不戴口罩，指揮中心指出，地方政府可自行視疫情逐漸鬆綁相關規範，但還是要依照規定的指引進行。

◎防疫旅遊何時推？林佳龍說，現在是對於觀光業人才培訓的好機會，防疫旅遊也能透過導遊、領隊與觀光產業相關的人員，替產業體檢，防疫旅遊預計5月底、6月初會有第一波踩線團。至於雙鐵解禁，林佳龍表示，假日人潮還是多，戴口罩的規定還是要持續一點時間。

(中時電子報)