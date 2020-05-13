大陸4月民航乘客數量年減68.5％ 17:422020/05/13 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎導致各國航班停飛，航空業界影響非常嚴重。大陸民航局13日公佈最新數據顯示，大陸4月份的航空乘客數量跌幅年減68.5％，但當月跌幅小於上個月份。 大陸民航局發言人表示，4月航空旅客數達1,672萬，較3月份的1,513萬人次高，較2019年同期跌幅亦是比3月份的71.7％小。不過，大陸民航的航班數量尚未恢復到過去幾年的6成水平。 據調研機構Cirium分析，大陸國內市場過去2個月已經恢復了超過30％的運量，反映部分國家取消封城，對短途旅程的恢復帶來正面影響。 (工商 ) #大陸 #大陸民航局 #月份 #航空 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－大陸「雙創」受創 台青走向返鄉路 04:102020/05/09 全球財經 東莞等大陸外向型城市受創 04:102020/05/10 全球財經 創業板註冊制 傳8月有影 18:152020/05/10 財經 南非航空瀕臨倒閉 達飛旅運結束代理關係 16:542020/05/10 財經 工商社論》論大陸4月出口增長表現延續之道 04:102020/05/11 財經要聞 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 10:522020/05/11 財經 哥倫比亞航空申請破產 3月來收入銳減80％ 12:332020/05/11 兩岸 飛航菁英搖籃 朝陽接軌國際 04:102020/05/12 兩岸藝文 朝陽航機培訓 考取EASA國際證照 04:102020/05/12 兩岸藝文 美航空業10月失業潮 更嚇人 04:102020/05/12 全球財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 高盛：下一個像石油一樣崩盤產業 恐是畜牧業 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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