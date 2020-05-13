新冠肺炎導致各國航班停飛，航空業界影響非常嚴重。大陸民航局13日公佈最新數據顯示，大陸4月份的航空乘客數量跌幅年減68.5％，但當月跌幅小於上個月份。

大陸民航局發言人表示，4月航空旅客數達1,672萬，較3月份的1,513萬人次高，較2019年同期跌幅亦是比3月份的71.7％小。不過，大陸民航的航班數量尚未恢復到過去幾年的6成水平。

據調研機構Cirium分析，大陸國內市場過去2個月已經恢復了超過30％的運量，反映部分國家取消封城，對短途旅程的恢復帶來正面影響。

(工商 )